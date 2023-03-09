如同先前謠傳即將回歸義大利職籃老東家效力，目前穩居聯盟龍頭的新北國王9日正式宣告，陣中第3名洋將奧帝確定離隊中止合約，接下來僅剩牧倫斯、曼尼高兩名洋將撐住場面，國王勢必趕在18日洋將註冊大限之前，趕緊找來其他洋將頂上奧帝的位置，否則假如牧倫斯或曼尼高不小心受傷缺陣，國王洋將「優勢」將會徹底消失。

以下是國王新聞稿內容，「新北國王籃球隊洋將奧帝（Austin Daye）因個人職涯發展規劃，與球隊討論多時，雙方達成共識提前終止合約，今（9）宣佈正式離隊。新北國王祝福奧帝未來的發展，也積極在3月18日 PLG 註冊大限前，找尋最適合團隊的冠軍拼圖。

2009年展開NBA生涯的34歲前鋒奧帝，手握2014年NBA冠軍戒，在去年11月首度來到亞洲加盟新北國王，本季7場出賽，繳出相當全能的16.7分、8.4籃板、2.9助攻、1.7阻攻、1.1抄截成績，幫助新北國王以19勝5負穩居聯盟龍頭地位。

總經理毛加恩表示，奧帝是名優秀的球員，也是很棒的休息室領袖，跟團隊感情相當密切，也不吝於指導年輕球員、傳授經驗。祝褔奧帝未來發展的同時，球隊也規劃在截止日前補進適合團隊體系的新洋將，持續往總冠軍目標邁進。」