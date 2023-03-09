近日黑幫於五星級酒店舉辦春酒壯大幫派聲勢，為有效遏止不法風氣，警政署於6日啟動「安居緝毒專案」加強掃黑力道，基隆市警察局也於8日針對幫派成員出沒場所進行全面臨檢。截至8日共偵獲23名嫌犯，並逮捕通緝犯1名，並繳獲各式槍械、毒品。市警局表示，絕不允許幫派份子肆意挑戰公權力，將持續加強執法，使基隆成為友善、安全、宜居的城市。

市警局表示，為有效遏止幫派犯罪，從8日晚間10時起至9日凌晨2時止，要求所屬各單位針對轄內幫派成員所經營、圍事等依附處所實施全面性臨檢，共出動警力120名、針對治安熱點52個處所實施臨檢。截至8日為止合計偵破各類刑案23件23人、緝獲通緝犯1名

查獲之大麻植株及種子。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

市警局說，第一分局7日獲幫派份子林男非法持有槍械之情資並進行搜索，查獲改造槍枝2把、子彈10顆。8日第二分局查獲幫派分子張男等3人涉嫌製造、持有毒品，當場搜出一級毒品海洛英、二級毒品安非他命、新興毒品、咖啡包共120包、三級毒品卡西銅、一粒眠等大量毒品及吸食器。而8日刑事警察大隊偵二隊執行網路巡邏，查獲吳男涉嫌種植毒品大麻，當場查扣毒品大麻種子1包、大麻植株、大麻幼株等相關證物。

查獲之一級毒品海洛因及毒咖啡包等毒品。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市警察局局長張樹德表示，決不允許幫派組織藉由婚喪喜慶等公開活動壯大聲勢，為強化公權力強勢執法，除第一時間壓制各項不法暴行外，市警局會事後分析滋事分子背景資料、蒐集犯罪事證，積極以組織犯罪偵辦。

查獲之改造手槍2把及子彈10發。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

張樹德強調，市警局將持續透過各種偵查或行政檢查手段，運用行政刑法阻斷幫派分子不法所得，並結合第三方警政查處幫派維生行業，從源頭阻斷幫派份子金流，使基隆成為安全宜居的城市。

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