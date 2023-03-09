張棟樑在〈好想再見〉MV裡挑戰唱跳。（HEADLINE音樂提供）

張棟樑在MV裡犧牲色相抱柱擁吻。（翻攝〈好想再見〉MV畫面）

張棟樑在新單曲〈好想再見〉MV中分飾「時空歌頌者」及「癡情男」2角，力求突破的他化身「唱跳歌手」與舞群「尬舞」模樣意外成反差萌，讓看了好幾次回放的他笑說：「感覺一秒變張老師健康操了！」此外，他更發揮演技把想念分手愛人的癡情男一角詮釋得入木三分，為了演好癡情男喝醉把柱子看成舊情人的戲，張棟樑犧牲色相「抱柱」擁吻，畫面搞笑。

張棟樑這次特別為歌迷準備驚喜彩蛋，在MV間奏時小露舞技，笑說：「當在開會時反覆聽歌曲間奏，覺得很適合來點舞蹈動作，但又不想很正經的排舞，於是導演特別安排編舞老師現場教學，我就現學現賣直接上陣！」有趣的是，幾個簡單舞步動作跳下來，只見在螢幕前認真唱跳的嚴肅模樣，與身後的舞群一派輕鬆的隨興成可愛的反差萌，讓看了好幾次回放忍不住大笑的張棟樑自己開玩笑是「張老師健康操」在帶動唱。

值得一提的是，搭配歌曲、MV故事概念，導演特別找了一個充滿80年代充滿復古感氛圍的溜冰場做為主場景，更藉由「溜冰」穿插在故事其中串起MV情節，為此導演特別要求張棟樑也能現場小溜一下試身手，結果張棟樑還沒拍就「自首」是「溜冰肢障」，坦言對溜冰這項運動非常「苦手」的他透露去年回大馬時曾跟朋友去相約去溜冰，沒想到一上場就跌個狗吃屎猛摔跤，讓他苦笑說：「溜到最後屁股跌到快裂開，有點害怕！」

看到同場演員都很會「溜」的張棟樑，不禁遺憾當年沒有好好學溜冰，尤其看到擔任配角的小朋友靈活的玩起花式溜冰，讓他奮發圖強下定決心，「2023新目標就是鼓起勇氣立志再學好溜冰，因為溜冰蠻舒壓的」。