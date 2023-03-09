高雄市立大同醫院為了擴大幸福職場範圍，運用緯創醫學科技health365照顧員工健康，為期三個月健康減重健走競賽共累計1.66億步，相當於繞行台灣88圈，勇奪國健署「醫院創意健走方案」冠軍。高雄市衛生局帶領市立醫院，以節能減碳護地球的初心，結合職場數位健康促進的理念，推廣健康健走活動至產官學指標機構，藉由health365 App 數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，打造南台灣ESG健康幸福企業聯盟。

health365 APP結合各項功能特色，點線面串聯管理員工運動及飲食管理，鼓勵醫院員工集點數現場可換杯子蛋糕，引起熱烈迴響。(高雄市立大同醫院提供)

此次高雄市衛生局號召大同醫院、新興區大同國小及緯創醫學科技率先示範產官學跨域健康競賽，歡迎高雄市各大醫療院所及指標企業先進，一起加入ESG企業健康力聯盟，點亮高雄智慧城市全齡健康共好之目標。

大同醫院傅尹志院長表示，本活動藉由AI智能管理來記錄防疫宅運動及生理數值，再結合健康點數之儲蓄及兌換獎勵，讓員工養成良好健康習慣。未來，持續推廣本機制至大同醫院所在社區鄰里，善盡大同醫院健康促進醫院之社會責任，鼓勵民眾養成自我健康管理生活習慣、建構在地共好健康生活圈。

此次的員工健康促進競賽，現場人員指引員工透過導入health365 APP工具，參與運動健身活動。(高雄市立大同醫院提供)

ESG指標乃為檢視企業落實永續經營理念的標準，員工是醫院最重要的資產，員工的身心靈照顧是醫院的責任更是企業永續發展的基礎。高雄市立大同醫院多年來致力於社區健康營造，深耕民眾健康管理，此次的員工健康促進競賽，透過導入health365 App工具，「健走地圖」提供企業便利且彈性設計，讓員工利用辦公大樓或鄰近公園場所，即可參與運動健身活動；「關卡集點」取代紙本增加員工參與積極度及便利性，關卡集點兌換活動紀念品與健康商品，讓健康照護更貼近生活；「我的餐盤」依循國健署107年最新版「國人飲食指南」，提供飲食記錄為個人規劃專屬均衡飲食計畫。health365各項功能特色，點線面串聯運動及飲食管理，守護企業員工健康照護，更採用集點數方式激勵員工正向行為，將員工健康行為轉為實質點數型態，再結合點數之儲蓄及兌換獎勵，讓員工養成良好健康習慣，進而提升國民健康飲食意識與運動可近性，體現健康生活新模式。