苗栗縣立委選舉，被民進黨中央列為艱困選區，將以徵召方式提出參選人，即將接任行政院中部辦公室主任的行政院顧問徐定禎，私下曾向民進黨苗栗縣黨部主委李貴富交換意見時推薦可能人選，其中最為綠營所囑目的人選以無黨籍縣議員陳品安及曾玟學等2名年輕戰將為主，另外還包括曾經參選過海線立委的羅貴星、前立委杜文卿、以及前竹南鎮長康世明等，經李貴富逐一走訪探詢意願，但這些可能人選都低調未正面回應。

行政院顧問徐定禎無意再選立委。（謝明俊攝）

目前全力替民進黨主席賴清德輔選，在苗栗縣四處奔走的行政院顧問徐定禎，因積極走訪各鄉鎮市，引起縣民猜測是否是為明年立委選舉在鋪路。徐定禎強調，他已無意再戰，應該要交棒給年輕輩了，他目前走訪行程都是為了賴清德未來參選總統在鋪路，除非是萬不得已下，黨中央需要徵召他出馬時，他也只能出來承擔。

苗栗縣2席立委分為山線及海線，目前是由國民黨籍的陳超明及徐志榮兩人出任，由於過去民進黨立委候選人得票率一直未過4成2，包括這次苗栗縣長選舉，民進黨候選人徐定禎的得票率也未達4成2，所以依照民進黨中央選舉提名辦法規定，將苗栗縣2席立委列為「徵召區」出線人選可能由黨中央以徵召方式決定。

民進黨苗栗縣黨部主委李貴富（左）與徐定禎多次交換立委可能人選。（徐定禎提供／謝明俊苗栗傳真）

行政院顧問徐定禎雖然再次在苗栗縣長選舉中敗北，但他為了感念黨主席賴清德在縣長選舉中全力相挺，因此，他目前全力在全縣四處替賴清德拉票輔選，過去，徐定禎曾參選過一次山線立委落選，因此，面對這次立委選舉，徐定禎的態度是希望能夠交棒給年輕輩，他願意退居幕後全力輔選。因此，徐定禎多次與民進黨苗栗縣黨部主委李貴富交換意見時，主動推薦多名可能參選人選給李貴富，由李貴富主動拜訪探詢參選意願。

其中山線立委可能人選包括無黨籍縣議員曾玟學，由於曾玟學在本次縣議員選舉中，是全縣最高票當選，加上又是民進黨立委賴品妤的男友，因此綠營都看好曾玟學能夠代表綠營出選，甚至徐定禎私下與曾玟學商談時，非常鼓勵他帶職參選，如果曾玟學不願入黨時，民進黨也可以徵召方式由曾玟學代表綠營參選。但李貴富在與曾玟學接觸探詢過程中，尚未獲得曾玟學正面回應。

前立委杜文卿（右）也是被徵詢的可能人選。（謝明俊攝）

對於海線立委部分，徐定禎並推薦多名人選，包括無黨籍女性縣議員陳品安、曾經參選海線民委的民進黨籍縣議員羅貴星，前立委杜文卿、以及前竹南鎮長康世明都是可能人選，李貴富一一安排時間走訪探詢意願，都未給予正面回應。

李貴富不排除是因目前參選時間還早，黨中央的提名作業程序也還未正式展開，所以這些可能人選都不表態，未來苗栗縣黨部將積極開會協商，如果協商出人選時，再提供給黨中央參考，如果屆時仍推不出人選時，將由黨中央直接擇優徵召出選。

至於徐定禎則直接表明希望交棒的意願，只是在力挺黨主席賴清德的前提下，如果屆時真的提不出人選時，徐定禎並不排除代表民進黨打最後一仗的可能。