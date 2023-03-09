LINE TV為國內新興的線上串流影音平台，根據NCC統計，台灣民眾付費訂閱OTT的比例，從2017年至2022年自19.8％成長至49.8％，顯見OTT市場的未來成長性。而隨著民眾影視閱聽消費行為轉移線上且日趨複雜，加上後Cookie時代即將到來，LINE TV為因應用戶旅程破碎化的挑戰，並加速掌握會員輪廓和偏好，以更數據化的方式持續優化會員觀影體驗，與iKala合作導入iKala CDP，透過全方位整合跨通路所有會員資料、進行分析、達到精準行銷，推升影音觀看數與營收成長。

為協助LINE TV整合會員資料，iKala CDP能全方位搜集會員與LINE TV互動的跨通路行為數據，為LINE TV建立第一方數據資料，避免數據孤島的狀況，讓LINE TV團隊能專注於功能優化與創新。在導入 iKala CDP後，iKala除了讓會員資料留存於LINE TV自有的數據庫，更讓數據從搜集、分析至應用等完整體系，有效發揮數據價值，除了讓行銷團隊能快速透過數據進行決策驅動行銷，未來更可藉此優化品牌主廣告投遞成效，提供全方位精準鎖定。

為了極大化LINE TV長期經營LINE官方帳號累積的數據資產，以降低LINE官方帳號封鎖率、增進會員互動，iKala CDP協助建立並統一管理顧客標籤系統規則，將會員於LINE、Web、APP等跨裝置的行為數據整合，即時建立所需受眾名單，透過設定條件即能動態貼標，自動化產出行銷名單，有效減少行銷人員重複操作負擔及降低 IT 支援成本。iKala CDP後續更能根據會員使用行為，支援自動化的內容和活動訊息推播，建立完整顧客旅程。