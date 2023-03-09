報導指出，中國AI產業繞過了美國政府祭出的出口管制，透過中間商取得美國的高階晶片，暴露出華府對中國尖端技術發展的圍堵存在漏洞。被美方制裁鎖定的AI監控企業已經找到方法取得管制的技術，即是透過雲端服務商、與第三方的租賃關係，以及透過在中國子公司來採購晶片。

知情人士透露，由中國政府支持的語音識別公司科大訊飛（iFlytek）在2019年被美國政府列入技術管制的黑名單，但該公司一直在租用能取得輝達（Nvidia）A100晶片的管道。在開發突破性AI應用程式與服務的賽局中，此款晶片至關重要。與科大訊飛同時被列入制裁名單的人臉識別技術公司商湯科技（SenseTime），則透過中間商從美國採購被禁止的元件。

一些私人的雲端公司也提供能取得美國高階晶片的途徑。例如總部位於上海、由輝達和阿里雲前員工創立的雲端運算公司AI-Galaxy，對八款輝達A100晶片收取每小時10美元的使用費。

一名知情的業界高層表示，iFlytek不能買輝達晶片，但這不是問題，因為它可以用租的。

私有雲公司對輝達A100晶片的需求非常強勁，而OpenAI近來爆紅的聊天機器人ChatGPT等生成式AI技術也使用這款晶片。

美國拜登政府去年10月對中國祭出大規模出口管制，禁止美國公司向中國實體出售先進的半導體製造設備與包括A100在內的高階晶片。如今中國的AI公司仍可持續取得輝達高階晶片等美國尖端技術，突顯出華府對中國祭出貿易限制所面臨的挑戰。

美國商務部發言人對此報導表示不予置評，但表示轄下的工業與安全局正在積極調查可能違反出口管制的行為。