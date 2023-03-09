高雄1名70歲老翁在社群軟體上認識1位女網友，對方用美女照片，每天噓寒問暖取信老翁，見時機成熟，告訴他可以投資陳年普洱茶葉獲利，且本人出面面交，老翁隨即跑到銀行準備匯1000元美金，約3萬多台幣，所幸行員機警發現報警。

高雄前鎮區1名70歲的凃姓老翁3日上午到銀行準備匯款美金1000元，行員詢問匯款用途，老翁一開始稱是「裝潢款」，但因為他神情有異，機警行員通報警方，復興路派出所員警獲報後立即趕赴現場，老翁這才坦言原來是匯款買茶葉。

對方還教老翁如何應對行員。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

據了解，凃姓老翁透過LINE上認識1名女網友，對方除每天噓寒問暖，見時機成熟，介紹他投資普洱茶，必定穩賺不賠，只要匯錢，她本人還會出面面交，更教導老翁「如果銀行人員問用途，建議說是裝修材料款會比較方便」，更催促他「盡快，茶商財務在等你」，老翁深信不疑衝至銀行欲匯款美金1000元，約新臺幣31000元。

員警不停苦勸「對方用漂亮照片聊天，不要被騙了！」提醒他一旦被害人匯款後便失聯，血本無歸，所幸最後他打消匯款念頭。