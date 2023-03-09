南部地區水情告急，高雄已經轉為黃燈且實施夜間減壓供水，中部地區情況如何？台中市長盧秀燕9日出席行政院會時表示，德基水庫蓄水量已降到67％、較半個月前減少13％，中部水情進入吃緊狀態，建議應轉為綠燈，並盼中央能儘速加強水資源調度。

盧秀燕9日上午列席行政院會，特別提出3點建議，她表示，半個月前到德基水庫視察，當時水庫蓄水量為80％，但現在德基水庫蓄水量已經降到67％；若以灌溉用水來說，全台中市20多個農田水利工作站都已採取輪灌，顯示水源已無法充分供應，若再不下雨，中部地區水情將明顯吃緊。

盧秀燕指出，目前中部地區水情仍是藍燈，但灌溉用水已經不足，緊接著可能也會影響到民生用水，若從德基水庫蓄水量下降的速度來看，水情將越來越嚴峻，建議應轉為綠燈，藉以提醒民眾節約用水，中央相關部門也應提早做好應對措施。

而在水情趨於嚴峻的此時，盧秀燕認為，電廠發電過程也應注意水資源調配，過去經濟部曾表示要以德基水庫的水力發電供應用電，若要採取此方式，則應注意水源調度，避免為了發電反而造成缺水。

此外，烏日水資源中心用地已經取得多年，且環評在3年前就通過，盧秀燕喊話中央說，政府應儘速核准烏日水資源中心的工作計畫與相關經費，盡早施工，未來完工可產出再生水並供應工業使用，減少工業用水排擠民生用水的情況。