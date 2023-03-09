WBC（世界棒球經典賽）B組賽程在今（9）日開打，大陸隊首戰將碰上誓言奪冠的日本隊，而面對到的先發投手將會是大谷翔平，針對日前有關大陸直接舉白旗投降的報導，總教練崔諾爾（Dean Treanor）予以反駁。

記者會剛開始，崔諾爾就展現不滿情緒，「白旗在哪裡飄揚？我面前的白旗只有日本國旗，大陸從來沒有要舉白旗投降，雖然這是一項艱難挑戰，但無論是日本或是同組其他對手，我們都會全力以赴。」當被問及關於對陣日本的先發投手，崔諾爾表示已經有了幾個人選，但還沒有確定是誰，會等記者會結束後再決定。

不過根據WBC官網，大陸首戰推派的先發投手是19歲左投王翔，而非外界預期效力天使小聯盟的卡特（Alan Carter），王翔身高187公分、66公斤，來自大陸球隊上海紅鷹，日前面對社會人球隊JR東日本有著好表現，或許是考慮日本陣中擁有吉田正尚、村上宗隆及大谷翔平等左打，大陸選擇推出王翔先發。

日本WBC首戰對陣大陸之後，依序面對韓國、捷克及澳洲，除了首戰先發是大谷翔平外，日本也罷氣宣布其他3戰先發，將會是達比修有投韓國、佐佐木朗希面對捷克、山本由伸對陣澳洲。