新竹市「兒童探索館」與「停七」等工程因廠商解約、停工，工程嚴重延宕，新竹市議會重大公共工程品質監督小組多位議員9日分別至兩工地現場勘查。（陳育賢攝）

新竹市「兒童探索館」與「停七」等工程因廠商解約、停工，工程嚴重延宕，新竹市議會重大公共工程品質監督小組多位議員9日分別至兩工地現場勘查。（陳育賢攝）

新竹市「兒童探索館」與「停七」等工程因廠商解約、停工，工程嚴重延宕，新竹市議會重大公共工程品質監督小組多位議員9日分別至兩工地現場勘查，當場又發現工程軟、硬竟同時進行，且工程有多個包商，市府恐面臨賠償問題，要求市府提交報告予議會。

新竹市議會重大公共工程品質監督小組成員包括小組召集人、市議員陳慶齡、黃文政、徐美惠、鍾淑英、曾資程、林盈徹、李國璋、蔡惠婷、田雅芳、孫鍚洲、林彥甫、廖子齊、張祖琰、施乃如，今天在市府祕書長張治祥、工務處長曾嘉文、文化局代理局長李欣耀的陪同下，一同進入兒童探索館及停七工地了解工程現況。

陳慶齡表示，此次是主要到現場看軟、硬體工程，看了之後才能知道問題出在哪，再來跟市府要資料，若只是坐在議會詢問相關單位，那都是紙上談兵，今天看完現場後，每位議員會把看到的問題提出來，再要求相關單位提供資料，下周並開會討論。

林彥甫表示，兒童探索館2樓3座實驗室，市府前年分別委託3個營運單位裝修和課程規畫，但因工程延宕而無法營運，市府在去年也跟3個營運單位中止合約，等於已花費的上千萬元恐打水漂，市府應向解約的營造廠商一併求償。

林彥甫進一步說明，兒童探索館改建工程的專案管理廠商跟新竹市立棒球場一樣是艾奕康顧問公司，在整個施工督導上艾奕康是否有善盡責任、是否有即時提供市府專業建議，市府也應同時釐清，避免花大錢請專家卻沒獲得應有幫助。

工務處長曾嘉文指出，兒探館統包工程是於2019年12月決標，2020年4月開工，原竣工日為2021月1月31日，後經2次契約變更，展延竣工日為2021年12月14日，但工程進度自2021年4月起就開始落後，最後統包商還因財務嚴重異常，因此於2022年9月12日與廠商解約，至此整個工程進度是79.96％。

目前全棟各工項清點作業已結束，後續將針對市府所受損害向施工單位求償，預計3月初完成結算書，現已重啟規畫設計招標作業，預估2024年第3、第4季間完成第1階段開館，未來先行開放1、2樓主要展示及體驗區，第2階段開放3至5樓。

整體工程將以分階段開館為目標，並與未來承攬團隊共同研議，以保障工程品質，維護民眾安全等原則及作法，持續且務實推進工程。

文化局也提到，針對議員關心艾奕康公司，作為專案管理廠商所扮演的角色，此案監造單位實為田中央建築師事務所，艾奕康公司所負責項目則為協助市府檢核相關工程書圖及督導工程推展情形，工程期間該公司尚依契約規定辦理有關事宜，惟後續針對工程延宕是否有督導失責，市府會檢討。

另有關前案統包廠商財務嚴重異常而終止契約一事，工務處表示，目前已沒收其履約保證金，市府於中途結算驗收作業期間，將一併檢討本案履約情形、計算相關違約金並向統包商追償市府所受相關損害及賠償。