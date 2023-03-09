新北市一名男子日前透過臉書認識一名網友，因而得知某外幣投資平台，差點被詐騙新台幣40萬元。當時前往銀行匯款時，稱這筆錢是為要投資美金，所幸機靈的行員持續詢問察覺有異，立刻通報警方，才替他守住血汗錢。

警方調查，被害人沈男日前於Facebook結識一名網友，被其勸說美金要趁現在投資，期間也不斷傳送相關資訊供他參考，沈男經過多日觀察，最終下定決心投資新臺幣40萬元，當日就前往銀行匯款給詐騙集團；員警一看投資頁面竟是私設網站，金錢流向異常，稱這是非常經典的投資詐騙手法，沈男聽後才相信真的是詐騙集團，事後不斷向現場行員和警方道謝，

鑑於國內各類詐騙案頻傳，本週海山分局特別前往板橋第一運動場，在全國青年盃田徑公開賽舉行之際，在大型電視牆投放反詐影片，向場外青年宣導常見5種詐騙手法，包括投資詐欺、網路購物詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友，以及假冒親友詐騙。

分局長王鴻儒表示，此次攔阻的投資詐欺案是犯罪組織使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動投入大筆資金之經典案例，民眾應謹記冷靜、查證、報警三要原則，避免受騙上當。