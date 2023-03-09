苗栗縣後龍鎮北勢溪親水廊道就緊鄰客家圓樓。（謝明俊攝）

苗栗縣政府有意在後龍鎮北勢溪親水廊道架設太陽能光電板。（謝明俊攝）

苗栗縣政府有意在後龍鎮北勢溪親水廊道架設太陽能光電板。（謝明俊攝）

苗栗縣政府8日舉辦說明會，後龍鎮長謝清輝等在場拉白布條反對。（後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府要在後龍鎮北勢溪兩側親水步道架建太陽能電板，招來後龍地方人士全面反對，8日縣府再開說明會，結果引來立委陳超明等政界及地方人士到場拉白布條抗議反對，後龍鎮長謝清輝不滿縣府先斬後奏，架設太陽能板將嚴重破壞當地生態，甚至是太陽板能反射強光，將嚴重影響附近居民及地產發展，鎮民全力反對到底。

根據縣府水利處的規畫，是在後龍鎮北勢溪橋至台灣高鐵苗栗站的北勢溪親水廊道兩側人行步道，以設計無噪音及汙染前提的發電設備，架設棚架式太陽能板，除了提供人行遮陽避雨效果，並在沿線增設休憩座椅，出入口或轉角處設置夜間光雕照明，增添美觀及安全性，同時標租收入，除回饋地方建設外，可再提升親水廊道維護成效，期以提供地方優質的休憩場所。

縣府曾於去年7月6日召開第1次地方說明會後完成發包招標，結果去年底廠商準備進場施作時，由議長李文斌、新當選的後龍鎮長謝清輝及地方民代、鎮民等聞訊趕往阻止進場，廠商進場喊停。

8日縣府在後龍鎮校椅活動中心召開第2次說明會，包括立委陳超明、前縣長劉政鴻、後龍鎮長謝清輝、前鎮長朱秋隆、縣議員鄭秋風、林寶珠及百餘名鎮代及鎮民到場，並在會場外面拉起「堅決反對設置太陽能」的白布條抗議。

謝清輝表示，縣府在推動北勢溪設置太陽能光電板1案，事先都未充分與地方鎮民溝通，就直接發包，很明顯非常不尊重地方意見，北勢溪是後龍鎮重要灌溉生態保育休憩的綠帶，緊鄰著高鐵苗栗站，加上附近又有客家圓樓、英才書院等知名景點，在此設置帶狀的太陽能光電板，無異是在門面上畫一道刀痕，嚴重破壞後龍鎮的門面。

謝清輝指出，北勢溪原本有非常好的動植物生態，裝設太陽能光電板後，將嚴重影響當地生態，附近高鐵特區都將開發成高級住宅區，太陽能光電板反射強光，將嚴重影響建商開發意願，以及住戶生活品質，甚至民眾在人行步道散步時，都有觸電的疑慮，他代表鎮民堅決反對設置。