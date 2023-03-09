竹聯幫明仁會6日晚間辦春酒，邀來170名身穿旗袍的辣妹列隊迎賓，並在萬豪酒店樓下停滿名貴車輛，場面壯觀。有資深媒體人爆出辣妹時薪，「平均1小時才1000元」。負責安排人手的人力公關公司老闆娘劉君玲今PO文，曝光內幕。

「網路上大多數人謠傳說禮賓出場，跟客人收的價錢就要9000了，這價錢太低了怎樣怎樣」，劉君玲說，當天出席的人不是酒店小姐、傳播妹、飯局妹 ，就只是站在那兒迎賓、接待，以及提供客人桌邊服務。

她強調，宴會工作本來就沒有公定價，只要客戶及小姐都接受，就沒什麼問題。小姐本身經驗豐富，有些人拿的價錢，跟某篇報導寫的金額也不一樣。當天她自己也帶了8個小幫手，費用自行吸收，只希望場面更圓滿，深怕招待不周。

劉君玲認為，該場春酒和許多公司行號一樣，會聘請禮賓小姐、藝人、表演團體等，今天只是因為人物比較特別；但當天他們也謹守規矩，沒有任何打架、叫囂發生，更沒對警察不禮貌。

之所以引起軒然大波，是因為辦完春酒後，當天參加的賓客把影片流出，才會被過度放大。劉君玲說：「不管怎麽樣，我們就是接收指令、做好工作，如此而已」。