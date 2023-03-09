香港明報報導，恒生指數成分股中，33檔上漲，39檔下跌，4檔持平。創科實業上漲3.81％，收報83.05港幣，是漲幅最大的成分股。新奧下跌3.56％，收報108.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，15檔上漲，14檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是蔚來收報72.45港幣，上漲3.95％。跌幅最大的是金蝶，收報14.72港幣，下跌2.52％。
恒生指數9日半日上漲45點，漲幅為0.23％，報20,097點，大盤成交金額531億港幣。國企指數半日下跌3點，跌幅為0.05％，報6,723點。恒生科技指數半日收報3,990點，上漲0.03％。匯控、友邦、阿里巴巴貢獻恒指較多。騰訊、建行、美團拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，33檔上漲，39檔下跌，4檔持平。創科實業上漲3.81％，收報83.05港幣，是漲幅最大的成分股。新奧下跌3.56％，收報108.3港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股中，15檔上漲，14檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是蔚來收報72.45港幣，上漲3.95％。跌幅最大的是金蝶，收報14.72港幣，下跌2.52％。
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