香港明報報導，恒生指數成分股中，33檔上漲，39檔下跌，4檔持平。創科實業上漲3.81％，收報83.05港幣，是漲幅最大的成分股。新奧下跌3.56％，收報108.3港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股中，15檔上漲，14檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是蔚來收報72.45港幣，上漲3.95％。跌幅最大的是金蝶，收報14.72港幣，下跌2.52％。