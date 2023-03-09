「高鐵專一」開發案將站區廣場結合鄰近水圳森林公園，打造新竹中央公園。（羅浚濱攝）

竹北市高鐵特定區將有超高200米大樓，位置就在2013年新竹縣舉辦台灣燈會的主場地「高鐵專一」，取得地上權的洪匯竹高公司將以國際級建築及景觀設計，塑造「新竹未來之心」新地標。

縣府產發處指出，「高鐵專一」在新竹高鐵站第2出口正前方，面積有5.0293公頃，交通部鐵道局以設定70年地上權方式辦理開發案，由宏匯竹高公司取得最優申請人資格，上月23日完成簽約，是高鐵新竹站前最大規模地上權案。

宏匯竹高將以國際級建築及景觀設計，預計投入155億元，分二期進行開發，第一期為地下4層、地上26層的複合式商辦大樓及站區廣場，1至3層規畫車站型智能商場，4樓以上為辦公大樓，預計2027年完工，第二期為地下4層、地上40層複合式商辦大樓，預許2029年完工。

兩棟大樓總樓地板面積達3.24萬坪，形成雙子星尖塔，塔樓規畫智能零售商場、辦公空間與景觀餐廳，讓民眾可以360度觀賞風城自然風光與城市景色。

同時，設置飄帶空橋連結高鐵、台鐵、商業、辦公與供公眾使用停車場，以完善站區服務機能，提升旅客及交通服務品質，並規畫友善無障礙人行系統，結合健走慢跑路線，打造高鐵站區宜行及休閒生活圈。

更重要的是，將站區廣場結合鄰近水圳森林公園，打造新竹中央公園，提供民眾休閒及親水活動場域，將整個「高鐵專一」形塑成產業、文化及生活的「新竹未來之心」城市新地標。

產發處指出，「高鐵專一」開發案，依該都市計畫土地使用分區管制規定，是由鐵道局「高鐵車站專用區都市設計審議小組」 （簡稱站區審議小組）審議宏匯竹高規畫的交通及景觀等都市設計。

涉及綠建築容積獎勵事項，則依土地使用分區管制規定，應由新竹縣都市設計審議委員會審議相關事宜，另送縣府都市設計審議委員會辦理。

「高鐵專一」綠建築容積獎勵部分，宏匯竹高公司預計取得鑽石級綠建築標章、黃金級LEED認證及黃金級智慧建築標章，待站區審議小組及竹縣都市設計審議委員會審議通過後，即可核發建照。