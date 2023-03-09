Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國邪教的醜聞，其中「攝理教」教主鄭明析長期對女教友伸狼爪，受害者遍及亞洲各國高達上萬人，讓外界好奇鄭明析為何能逍遙法外那麼久？據研究攝理教30多年的韓國教授金度亨指出，檢察廳、國家情報院都有攝理教信徒，曾有檢察官包庇鄭明析而遭免職，更有婦產科醫生信徒涉嫌幫一名教徒修補處女膜，幫助鄭明析躲過查緝。

韓國檀國大學教授金度亨7日接受JTBC新聞訪問，根據《國民日報》報導，金度亨認為社會各階層都有攝理教信徒，包括位高權重的人士。他憶起鄭明析1999年被控性侵女教徒，一位婦產科醫師教友為干擾司法調查，涉嫌在無留下醫療紀錄的情況下，違法替女教徒動處女膜再生的手術。

金度亨再指出，鄭明析過去被國際刑警發布紅色通緝令，有名檢察官教友暗中閱覽有關鄭明析相關的調查紀錄並展開分析，接著提供對策給鄭明析，因此遭到開除。該前檢察官後來跟韓國律師協會申請律師資格，被發現曾洩漏個資和受害者的調查報告給加害人，認定他不適任律師，2008年7月否決其申請，該前檢察官因此成為韓國司法史上首位當不成律師的卸任檢察官。

根據韓媒《東亞日報》2006年10月報導，韓國國會法司委的議員宣炳烈表示經過國情院內部調查後，確定一名職員曾偷偷把反對攝理教成員的出入境資料提供給鄭明析，決定將其免職。

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