美國科技大廠蘋果逐漸把製造業務從中國轉向印度，知情人士透露，蘋果的國際事業高層大洗牌，未來將推動印度首度成自有銷售區。

根據美國財經媒體報導，蘋果計畫重組海外銷售管理高層，這是印度日益重要的跡象。消息人士指出，蘋果將提拔公司印度業務負責人Ashish Chowdhary，讓他接替最近退休的印度、中東、地中海、東歐與非洲地區業務副總裁Hugues Asseman職務，Ashish Chowdhary未來將直接向蘋果的產品銷售副總Michael Fenger匯報工作。

報導稱，蘋果公司上季總體營收下降約5%，但印度市場營收創紀錄新高，蘋果為了加深耕耘印度市場，已經在印度創建了1家線上商店，並計畫今年在印度開設首家Apple Store。

蘋果執行長庫克在最近財報電話會議上表示，公司非常重視印度市場，他說蘋果正在吸取多年前在中國的成功擴展經驗，並將付諸實踐。

除了蘋果積極進軍印度市場，美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）首席財務長John David Rainey也說，印度今年就會超越中國成為沃爾瑪最大的市場，這對於未來是前途無量的好機會。

近年印度和中國這兩個亞洲人口最多國家關係降至冰點，印度開始在經濟戰略上與中國脫鉤，包括對中國在印度的投資進行審查，封殺數百款中國的手機應用軟體，並限制中國企業參與印度的基礎建設和提供電信商設備等。