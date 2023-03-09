新冠肺炎疫情趨緩，本土疫情今再度跌破萬例，共新增9403例，較上周四下降31.9％，已連續5周下降。境外移入個案則新增181例，另有49例死亡。指揮官王必勝表示，目前新冠肺炎疫情處於地點，持續下降中。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今日本土個案較上周四的1萬3804例，減少4401例，下降了31.9％。上上周本土個案共累計9萬8694例，上周則是7萬8463例。目前本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數雖於高點後下降，惟人數仍多，持續呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

各縣市上周本土病例平均每日新增為：新北市(1945例)，高雄市(1326例)，台中市(1275例)，桃園市(1207例)，台南市(944例)，台北市(887例)，彰化縣(434例)，新竹縣(307例)，屏東縣(283例)，新竹市(257例)，宜蘭縣(253例)，苗栗縣(225例)，雲林縣(223例)，基隆市(180例)，南投縣(172例)，嘉義縣(158例)，花蓮縣(129例)，嘉義市(109例)，台東縣(68例)，金門縣(34例)，澎湖縣(21例)，連江縣(2例)。

上周死亡個案中，有94％具慢性病史、65％未打滿3劑疫苗、93％為60歲以上。自2020年以來，國內新冠肺炎共累計1014萬3788例確診、1萬8371例死亡。

另外，指揮中心上周共完成37例個案的定序，其中33例本土個案、4例境外移入個案。本土個案中，有22例為BA2.75，佔67%、7例BA.5，佔21% 、2例BQ.1，佔6%、1例BF.7，佔3%、1例BA.2，佔3%；境外移入個案則為BA.2.75、BQ.1、BF.7、XBB各1例。

世界衛生組織（WHO）表示，BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注。羅一鈞指出，目前本土疫情的主流病毒株仍為BA.2.75及BA.2，未見新興變異株，亦沒有新增XBB.5.1個案。

指揮中心呼籲民眾，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株1.6萬、仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。根據統計，昨日共有2萬5592人次接種疫苗，在「疫苗加一」活動首日為1.6萬、次日2.4萬，昨日則增至2.5萬，鼓勵民眾踴躍接種。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今日呼籲，透過NIIS系統和各個醫院診所的電腦系統連線，讓醫師提醒未打疫苗者接種疫苗，提高接種率。對此，羅一鈞表示，現在各醫療院所都可以透過健保雲端查到預防接種紀錄，但有個更快速的方式是透過疫苗系統的API自動介接，不用透過雲端，也可以查到接種紀錄。

羅一鈞表示，現在有2500家醫療院所上線，經瞭解李秉穎的意思，他認為API介接很有用，但是沒有百分百的醫療院所使用，希望可以進一步擴大使用。國內目前有8成的醫療院所有用到API介接，希望更多院所加入運用新科技功能，讓民眾就醫時，醫生能知道對方的疫苗接種狀況。