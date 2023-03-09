全家超商111年會員累積點數將於31日到期，為鼓勵會員活用點數，即日起至4月4日推眾多點數優惠，提供400項商品優惠兌、小點數抽萬元購物金、日系精品家電免費換3大攻略；另還可用於消費折抵、公費代收折抵、點數公益捐等，透過多元兌點方式讓點數價值再放大。

每年3月31日為全家前一年會員點數到期日，為鼓勵消費者「點」盡其用，即日起至4月4日，全家APP推出超過百件隨買跨店取商品點數免費換，包含Let’s Café中杯單品美式咖啡，1萬3000點就能免費換一杯，換算每杯只要43元；還有300項商品可使用1000點起加價購，並享半價優惠，品項包含鮮食、點心零食、飲品及日用品、保健食品等，最低只要1000點加價1元就能購買；除了全家商品以外，會員還可使用點數兌換合作夥伴優惠券，300點起就可兌換My Music、LINE TV、ChargeSPOT、GoShare等優惠。

即日起至21日，進入全家APP「兌點倒數331大輪盤」遊戲頁面使用3000點即可抽紅利購物金、抹茶系列新品，最高可得30元或抹茶霜淇淋免費吃。（全家提供）

想挑戰手氣的話也可以試試全家APP「兌點倒數331大輪盤」遊戲，即日起至21日，進入遊戲頁面使用3000點即可抽紅利購物金、抹茶系列新品，最高可得30元或抹茶霜淇淋免費吃。活動期間還有因應棒球賽事推出的「全家超集棒點數投注抽」活動，會員可使用888點自選籤筒投注，投注一次立即享5元紅利金，有機會抽中Fami錢包3萬元購物金、膠囊咖啡機等好禮。此外，喜愛Pokémon GO的玩家會員還可參與「Pokémon GO輪盤抽抽樂」遊戲，使用1000點遊玩，即可抽誘餌模組、孵化器等遊戲道具，總計限量1萬份。

全家點數也能換家電，點數富翁們最期待的換購商品都在這，今年推出市價6萬5800元的tokuyo mini玩美椅320萬點免費換，或可使用800點加價3萬6800元購買；還有Sharp 65吋4K液晶顯示器、Haier 12KG 蒸氣洗脫烘洗衣機、奇美星爵變頻冷暖氣機以及未來實驗室多款居家好物，皆可以800點加價購買或是點數免費換。若是點數小資族，也有豐富商品可選擇，質感實用類別首推800點加299元兌換Pierre Cardin提卡爾陶瓷雙飲杯，也可使用3萬點免費換；可愛生活小物則是800點加69元起就能換購。

若手中持有零星點數，於全家消費時可以300點折抵1元，還可透過APP捐贈點數，幫助公益團體，將點數價值再放大，即日起更開放14項「公費代收點數折抵」服務，讓點數滿足會員全方位生活所需。想換購心儀商品、扣點玩遊戲或折抵消費，使用全盈＋PAY就能快速累點，不僅於全家消費可享會員點數翻倍贈、筆筆累積無上限，全家更透過全盈＋PAY串聯起消費者的餐飲、交通、購物等生活場景，於全台10萬個通路特店消費，皆可跨通路累積全家會員點數及折抵消費。