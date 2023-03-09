「國土計畫法」將在2025年4月取代區域計畫，縣府去年12月起公開展覽「新竹縣國土功能分區圖草案」，舉辦公聽會都出現砲聲隆隆場面，地政處彙整陳情意見及回覆內容及會議紀錄設立「 國土功能分區劃設專區」網站，讓民眾查閱，持續接受陳情。

地政處指出，這項土地變革將影響新竹縣17萬餘公頃、57萬多筆土地，公展結束後相關法定書圖及影片依舊可查閱，該處同時提供紙本資料給不熟悉網路操作的民眾現場翻閱，了解自己的土地權益。

中央2016年5月1日公告實施國土計畫法，將現行區域計畫制度分三階段轉軌至國土計畫制度，第一階段2018年7月由內政部公告實施「全國國土計畫」，第二階段2021年4月由縣府公告實施「新竹縣國土計畫」，第三階段預計2025年4月30日前公告「新竹縣國土功能分區圖」，屆時區域計畫法不再適用，土地使用將依照國土計畫法之國土功能分區進行管制。

國土計畫依「保育」、「利用」、「復育」、「管理」及「永續」等目標，將土地劃設為4大功能分區及19種分類，包含國土保育地區（5類）、海洋資源地區（5類）、農業發展地區（5類）及城鄉發展地區（4類）。

在13鄉鎮市登場的公聽會，場場都出現砲聲隆隆的場面，關心的議題除了台灣知識旗艦園區、竹科三期等都市計畫外，民眾批評最多的是，政府為何要將他的土地劃在農業生產環境保護區，土地將賣不出去，使用將受到管制。

地政處指將彙整各方意見及公展期間收受的書面陳情意見表，逐案檢核確認後以正式公文函復陳情人，相關內容後續將提送新竹縣國土計畫審議會，並在今年底前完成審議，提送內政部辦理審議。

地政處指出，除了「國土功能分區劃設專區」網站，「新竹縣智慧圖資雲」也持續提供以地段地號查詢功能分區草案功能，若民眾或公民團體就繪製成果仍有意見，可電洽或擬具陳情意見表送縣府地政處地政科，將比照公展期間收受陳情意見立案處理。