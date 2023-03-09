香港電影《毒舌大狀》由香港票房天王黃子華領軍演出，《寒戰2》編劇吳煒倫首次執導，以毒舌律師靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，上映後口碑爆棚，在香港創下票房奇蹟，主角黃子華引人入勝的演出功不可沒，一改以往脫口秀的搞笑風格，演出正經法庭戲，尤其最後一場在法庭激辯演出，挑戰演戲40年來最長的台詞，讓全場工作人員熱烈拍手。

《毒舌大狀》是香港票房天王黃子華繼賣座電影《飯戲攻心》之後再度推出的作品，角色結合黃子華快人快語的犀利風格，再加上香港實力派演員謝君豪、王敏德及在電影《梅艷芳》表現出色的王丹妮和廖子妤等人共同演出。電影目前已累積超過1億800萬港幣（約4億2千萬台幣）的票房成績，擠進香港影史票房紀錄第9位，也是排行榜中唯一的華語電影，成績斐然。

黃子華回憶說：「最深刻的是最後拍攝的一場法庭戲。」他表示以前演出電視劇時，最長曾一口氣挑戰7頁長的台詞，但這回在《毒舌大狀》中的台詞量更是勝過以往，他說：「不但有超長的對白，還有很大的情緒，以往有些戲可以靠一些技巧帶過，但在《毒舌大狀》中不可以，對我來真是場終極挑戰。」

黃子華在現場除了不停背頌台詞練習之外，也很樂意協助其他演員入戲，同場演出的廖子妤表示，當時沒有要拍到黃子華，他仍在旁邊念台詞，讓她更容易投入演出，大讚真的是「子華神」。電影24日在台上映。