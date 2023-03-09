天氣漸漸回暖，手搖飲店在初春之際蠢蠢欲動，以各式新品抓住民眾目光。COMEBUY就推出「鮮萃大麥紅茶」系列，帶來清爽解膩感受；清心福全推出「窈窕の恩人」益生菌相關新品，成為手搖飲界首次將益生菌、藤黃果與纖維結合現泡飲料的新品，顛覆大眾想像。

COMEBUY繼冬片比賽茶廣受好評後， 再推薦「鮮萃大麥紅茶」系列，只要撕開杯膜，就能聞到陣陣撲鼻而來的新鮮大麥香，以阿薩姆紅茶與大麥煎焙炒香製成，其口感溫潤、風味迷人，對於喜歡喝飲料又在乎健康的粉絲，更是滿足不加糖也可擁有甘甜麥香的訴求。16日至20日凡自COMEBUY現場點購任二杯「鮮萃大麥」系列檔期飲品，即可再免費獲得乙杯「鮮萃大麥紅茶」。

清心福全推出「窈窕の恩人」，是業界首家將益生菌放入飲品裡。（清心福全提供）

清心福全為了推崇健康理念，推出「窈窕の恩人」系列，標榜無添加香料、色素等，是首次將益生菌、藤黃果與纖維結合現泡飲料的新品，膳食纖維能夠助於排便順暢、調整體質，也能讓忙碌的上班族能維持消化道機能，預計於4月份起，門市也會販售單盒「窈窕の恩人」讓民眾購買。業者透露：「這次的大膽嘗試，是對手搖飲另一種新的健康概念與想法，現代人注重健康，不僅在糖的使用習慣逐漸降低，消費者對於與健康有所連結的產品接受度也逐步提升，也希望能受到民眾喜愛。」