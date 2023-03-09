美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台後，引發大陸進行超大規模的環台軍演，甚至還發射飛彈穿越台灣上空，如今總統蔡英文將於4月前往美國與眾議院現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，引起網友擔憂大陸是否會比照去年狀況處理。

鄉民「peter080808」今（9）日在PTT黑特板表示，去年裴洛西訪台後，大陸的一系列操作，對於民進黨來說到底是加分還是扣分，他們自己應該心裡有數，如果今年蔡英文去美國見新議長，大陸比照去年軍演，甚至還把規模加大，飛過台灣上空的飛彈更多，或是直接把飛彈打到五都外海，「我們的三軍統帥不在台灣在美國，這個後續對國內效應，民進黨有衡量清楚了嗎？」

有網友分析指出，「民進黨算盤打得精啊！去年裴洛西訪台，本來以為助選大加分，卻變成大失分，抗中保台招牌都砸了，所以這次拜託議長不要來，我蔡總統自己過去，一樣可以操作台美關係外交大勝利」。

其他人則說「剛好可以請美國給更多軍備」、「日本才要緊張吧，別又幾顆掉過來」、「台灣人沒在怕的」、「美國兩艘航母，南北各擺上」。