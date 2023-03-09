「2023國際自行車環台賽－浪漫台3線站」3月14日在竹苗台3線登場。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

「2023國際自行車環台賽－浪漫台3線站」定於3月14日登場，這次競賽經由國際自由車總會UCI評核為2.1級之頂級賽事，屆時將有來自全球31個國家24個頂級職業車隊，或國家隊知名職業明星選手約197位參賽，賽事精彩可期。苗栗縣警局為確保賽事活動順利執行及維護選手、居民與用路人安全，將配合執行交通管制。

縣警局為確保賽事活動順利執行，並在3月9日舉行預演，屆時將動用197名警力及318名民力實施交管，道路管制時段為上午10時至13時，本次競賽路線從新竹縣出發，由竹81線與苗18線交岔路口進入本縣，行經浪漫台3線、縣道124乙線、縣道124線、苗26線（錫隘隧道）、縣道119甲線（沿山道）、台6線（汶水老街）、台3線（大湖酒莊）南下，最後由卓蘭大橋進入台中市，上述路段都屬競賽路線，必須完全淨空，苗警採取最嚴格人、車管制，屆時用路人倘有使用道路之必要，建議提前改道或耐心等待預演結束，始得開放通行。

縣警局長莊勝雄特別指示，相關管制路線及時間應提前公告，並同步通報警察廣播電台等新聞媒體宣導用路人周知，呼籲民眾行經競賽路線時務必配合警察、義交同仁之指揮管制，維持順暢交通，也歡迎各位鄉親朋友屆時一同觀賽為選手加油。