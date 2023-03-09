金管處選用自有苗圃培育植栽，種下豆梨、樟樹、潺槁樹等約233株原生樹種，為守護地球盡一份心力。(圖／金管處提供)

近年隨著氣候變遷加劇，地球平均溫度持續升高，金門國家公園管理處呼應全球淨零排放趨勢，今(9)日更響應植樹節活動，攜手內政部警政署保安警察第七總隊第四大隊共同於中山林種植200多株樹木，減碳愛地球。

金管處指出，森林具有涵養水源、國土保安、淨化空氣、調節氣候及景觀休憩等生態服務。此外，由於樹木具有光合作用的生理特性，吸收固定大氣中的二氧化碳並釋放氧氣，可發揮森林碳匯功能，對於減緩碳排放量，改善全球溫室氣體有很大的貢獻。

金管處表示，中山林遼闊的園區有多條步道，豐富的自然資源搭配四季不同的景致，為金門民眾及親子休閒活動的熱門場域，因此在春雨到來之際，選用管理處自有苗圃培育植栽，種下豆梨、樟樹、烏桕、潺槁樹、海桐等約233株原生樹種，為守護地球盡一份心力。

金管處另指出，近年來中山林松材線蟲萎凋病蟲害在管理處積極防治之下，已獲得有效的控制，未來將持續進行林相整理及植樹造林，以適地適木及營造複層林的方式，增加森林覆蓋率，提升景觀風貌，復育中山林生態資源，提供大眾舒適宜人的遊憩環境。