達德集團在雲林縣開發綠能，以2600萬元行賄雲林縣議會議長沈宗隆、縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，其中王又民曾擔任議會次級團體「民意聯盟」召集人，黃文祥為「誠信聯盟」召集人，與議長沈宗隆同屬藍營；許留賓曾是民進黨員，目前為無黨籍，屬泛綠陣營，藍綠都有接觸，以求工程順利進行。

雲林地檢署表示，達德集團行賄不分黨派，只要能夠幫忙的議員都嘗試接觸，其方式是透過白手套先確定行賄金額，再把行賄金加入工程款內，原本不好追查，但辦案人員發現工程追加金額與工程現況不成比例，進一步追查通聯、帳冊等資料，涉案相關人員始坦承行賄與收賄。

檢方表示，白手套包括縣議員助理、達德公司員工及其親屬，範圍相當廣泛，目前已有3人交保、3人向法院聲押，持續擴大偵辦中。

雲林縣政府針對達德集團行賄案發表聲明，表示雲林縣政府推動縣政及公務執行，均奉行清廉嚴守法治，尊重司法決不護短，本案已向檢調說明，縣府將會全力配合檢調調查，杜絕不法情事，由於本案尚在調查階段，基於偵查不公開原則，相關細節不便評論。