少年事件處理法2019年修法，從今年7月1日起由各縣市政府少年輔導委員會承接「曝險少年行政輔導先行」工作，新竹縣少輔會從3月1日率先派駐社工到各分局，以便就近提供曝險及偏差行為少年與家長更即時的服務。

縣警局少年隊長張蒼宏表示，新竹縣青少年人口數目前有41927人，約占縣內總人口數7.2％，去年少年犯罪有391人，佔全縣犯罪人口4.8％，犯罪類型以詐欺，被詐騙集團誘引當車手最多，次為竊盜和打架滋事的妨害秩序。

少年事件處理法修法後，主要是避免曝險及偏差行為少年被貼上犯罪標籤，縣警察局長林信雄為讓新竹縣少輔會資源做更有效利用，在7月1日「行政輔導先行」政策上路前，協請少輔會在3月1日起先將4名社工派駐到各分局。

張蒼宏說，1名少輔會社工處理竹北分局和新埔分局少年事件，1名社工駐點新湖分局，竹東分局2名社工，1人具有原住民身分，讓警政與輔導體系先行整合及分工，提升尖石、五峰等偏鄉地區的服務效率。

在各分局轄區發生曝險及偏差行為少年時，第一時間立即有專業社工介入評估及輔導，讓少年事件不輕易訴諸司法程序，盡力輔導少年走向正軌，以保障少年健全自我成長與發展。

張蒼宏指出，少輔會社工駐點辦公後，將整合相關資源串聯縣內所有相關網絡單位，讓少年對輔導資源有更多的認識及運用，期形成一個堅固的社會安全網，接住每個需要支持陪伴的孩子。