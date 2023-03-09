蔡英文總統將提名4位新任大法官，遭中廣董事長趙少康痛批，此舉將成「15位大法官全是蔡英文提名」的荒謬現象。趙少康今日再度針對此事表示，若15位大法官都由蔡英文一人提名，且全數通過，如何能保證司法公正獨立？大法官若都靠往綠營，在解釋重要法令上，很可能偏頗，動搖憲法根本大法，「不能不慎」。

趙少康今(9)日在臉書以「蔡英文硬提大法官，黨政不分莫此為甚」為題發文，並直言蔡英文就是不願意放手，想要擴權，如此黨政不分，嚴重斲傷台灣民主。趙少康指出，他昨天說大法官提名不可「以黨領政」，若蔡英文提名4位大法官，就會變成「15位大法官全是蔡英文提名」的荒謬現象，並舉馬英九不提名監委為例，把權力交給下屆總統。未料，總統府回應卻扯馬英九後來補提名，只是立院沒有行使同意權。

對此，趙少康強調，當時立法院還是國民黨佔多數，馬英九提名監委未獲立院通過，馬英九是可以補提名，但是馬英九尊重立院，後來就沒有再提名，蔡英文能比照辦理嗎？民進黨立委敢不敢在立法院否決蔡英文提名的大法官？或是宣布不審大法官？把這4位大法官的同意權留給下一任總統？「我賭民進黨立委沒有這個膽，加上國會綠營過半數，要強過什麼法案沒有不過的」。

趙少康認為，大法官負責釋憲，統一解釋法律及命令及審查違憲案，是要超越黨派行使職權，如果15位大法官都是由蔡英文一人提名，而且全數通過，如何能保證司法公正獨立？大法官若都靠往綠營，在解釋重要法令上，很可能會偏頗營私，動搖憲法根本大法，實在不能不慎。