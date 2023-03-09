嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季即日起至3月31日，縣府文化觀光局與在地觀光旅客業者合作，推薦32個賞花景點，並製作懶人包匯整出賞花路線、DIY體驗區及住宿相關資訊，沿著嘉義166縣道賞花、吃茶餐、喝咖啡，迎接浪漫春天。

嘉義縣政府提供紫藤花季懶人包訊息。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣政府文化觀光局長徐佩鈴指出，今年紫藤花季賞花期自3月9日至3月31日，將連續2個周末舉辦「幼葉林農創市集」、還有7場次的「166職人領路」免費體驗活動、以及「咖啡烘焙體驗」、「槌染DIY」、「茶席體驗」及「揉茶體驗」等特色體驗DIY，讓遊客賞花之餘，還盡情玩，留下生動美麗的回憶。

徐佩鈴表示，山區還有精心研製的茶料理，以茶入菜，每道菜都非常美味，搭配166縣道沿線的特色民宿，很適合2天1夜遊程，此次紫藤花季與農委會水保局南投分局、阿管處合作，推薦32個賞花點，規畫賞花路線、DIY體驗區關住宿資訊等，有「懶人包」方便遊客查詢。

農委會水保局南投分局長陳榮俊則介紹，梅山鄉瑞里社區是自然生態豐富、氣候舒適的寧靜山村，3至4月有紫藤花季，4至5月有螢火蟲季，全年都有在地茶文化深度體驗活動，該局也在此地推動咖啡莊園改造計畫，有多處台灣精品咖啡莊園值得一遊，來瑞里品茶、喝咖啡皆宜。

嘉義縣政府提供紫藤花季賞花點。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣政府提供紫藤花季交通資訊。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣政府提供瑞里步道資訊。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義縣政府提供農創市集資訊。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉義傳真）