教育部今（9）日舉辦110年度教學實踐績優計畫頒獎典禮，在全國138件績優計畫中，台北科技大學獲選績優計畫高達7件，為國內獲選件數最多的大專校院。其中包含經營管理系副教授張瑋倫，首創運用井字遊戲、鷹架法等概念架構學生對商業模式的知識，透過遊戲個案分析競賽反覆練習，顯著提升學生答題正確率，並增進大學部學生的學習態度。

北科大表示，110年校內績優計畫獲獎名單共計7件，包括：建築系教授黃志弘的「永續建築設計與都市規劃實證檢測教學實踐計畫」，互動設計系助理教授韓秉軒的「培養設計學生探索人機互動技術以強化虛擬實境課程之創造力」，材料科學與工程研究所副教授徐曉萱的「任務探究教學法提升業師導向課程學習成效之探討－以陶瓷材料課程為例」，資訊與財金管理系教授王貞淑的「學而優則教：透過教案設計培養數據分析之核心資訊素養」，經營管理系副教授張瑋倫的「井字遊戲：整合遊戲化學習與鷹架法於商業模式個案討論」，資訊與財金管理系教授林淑玲的「數位資源結合自調式學習（SRL）導入參與式翻轉學習是否提升投資學之學習成效？」，以及時任建築系助理教授李美慧的「以PBL增進實作構築且培養技術及創造能力之評估研究」。

「商業模式的九大構成要素，剛好跟井字遊戲九宮格可對應！」張瑋倫認為，遊戲式教學環境套用鷹架法的創新教法，有潛力複製到不同課程，未來可結合更多業師、不同產業，做更多業師出題的練習，突顯整個學習歷程的變化及學習績效的進展。

同樣首度獲得績優計畫的互動設計系助理教授韓秉軒，發現學生在有限的課堂時間，難以全面探索完虛擬實境（VR）相關的人機互動知識、超過半世紀的科技發展脈絡，因此讓學生從文獻探討認識已被世界發掘的點子，找出創新的可能。

3度獲得績優計畫肯定的資訊與財金管理系教授王貞淑，充分發揮「學而優則教」精神，讓「金融大數據」修課學生透過設計教案來內化所學。期末試教更升級到全國，舉辦數據師培工作坊，邀請到20所大專校院超過50位老師參與，另外更有超過30位修課學生後續分別前往台新銀行、中信證券等企業實習。