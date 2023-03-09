科學界在生殖領域取得重大突破！日本大阪大學的林克彥（Katsuhiko Hayashi）教授成功利用雄性老鼠細胞發育出卵子，讓小老鼠在缺乏生理母親的情況下誕生成長。這項技術未來也可能運用在人類身上，無疑是為不孕症患者和性少數族群帶來一大希望。

綜合英國媒體BBC與《衛報》報導，日本幹細胞專家林克彥教授8日在倫敦舉行的「第三屆國際人類基因編輯峰會」上，發表這項雄性生殖研究。他與團隊先將公老鼠的皮膚細胞轉化為胚胎幹細胞，再把這些雄性細胞的XY染色體予以拆解，移除其中的Y染色體後，複製X染色體，再將兩個X染色體「黏」起來，成為可供編輯、進一步成為卵子的幹細胞。

At the forefront of reproductive #biology, #KyushuU Prof. Katsuhiko Hayashi is revealing and replicating the conditions for creating egg cells, the starting point of a new life.



Read more in our new Research Close-Up.#oocytes #reproduction #stemcell https://t.co/WbfakiUiik — Kyushu University (@KyushuUniv_EN) February 2, 2022

然後，科學家再透過體外受精的方式，讓這些卵子與正常精子受精，並獲得大約600個胚胎，植入「代理孕鼠」體內發育。由於技術還不成熟，最終只成功誕生了7隻幼鼠，成功率大約只有1%。相較之下，由母鼠卵子受精的胚胎有5%的機率可以生出幼鼠。

林克彥教授表示，目前這些「雄性卵子」的品質欠佳，技術上也不夠安全，因此還無法應用在人類身上。但他認為10年之內，這些問題就能被克服，屆時不僅能解決女性不孕的問題，也能造福同性伴侶，讓他們順利擁有自己的小孩。

不過，林克彥也說，他不支持有人利用這項技術來「獨立」產生後代。「技術上是可行的，」林克彥說，「但我不確定社會能不能接受。」

另外有科學家認為，這項技術很吸引人，但要在人類身上實現，還有很長一段路要走。哈佛醫學院院長達利（George Daley）就表示，「我們對人類生殖的了解還不夠，很難在人體上複製老鼠的實驗結果。」