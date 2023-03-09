有嚼食檳榔習慣的國人不在少數，而口腔癌與嚼食檳榔習慣密切相關，國立陽明交通大學附設醫院指出，檳榔的配料如荖花、荖藤都含有致癌性化學物質，鹼性的石灰也會破壞口腔環境，甚至不只癌症，也會有神經、心血管與腸胃系統的損害，呼籲戒除、口腔癌篩檢，以防範疾病上身。

陽明交大醫院耳鼻喉科主任郭妍伶表示，口腔癌的發生與口腔黏膜長期受到刺激，產生的細胞變性有關，如吸菸、檳榔、喝酒、梅毒、過度陽光曝曬、長期營養缺陷、口腔衛生不良、長期食用過熱、太辣等刺激性的食物及尖銳的蛀牙等。

嚼食檳榔除了與口腔癌有關外，也會造成蛀牙、牙周病，而口腔頰黏膜接觸檳榔包覆物處，也會產生苔癬樣變化；長期嚼食者，除了口腔黏膜纖維化、牙關緊閉；若是併有菸酒習慣，更容易發展成上消化呼吸道黏膜白斑、紅斑等病變，後續因而癌症發生。

院方指出，國際癌症研究總署2003年宣布檳榔為第一級人類致癌物，檳榔的危害不只會造成癌症，也會造成神經、心血管及腸胃系統的損害；對於神經系統危害，包括心悸及對檳榔產生依賴性。

郭妍伶指出，以預防醫學的角度而言，除了戒除檳榔、菸、酒之外，透過口腔癌篩檢，發現早期個案高達近8成，但未接受篩檢的族群早期個案比率僅3成；依目前臨床經驗，早期口腔癌治療5年存活率可已高達7成以上。

但如果延宕病情到第3、4期，存活率降至5成以下。依據統計，罹患口腔癌後，再度罹患癌症的年度機率，為3至7％；雖然造成口腔癌形成因素複雜，但是經由定期口腔癌篩檢，的確有益於發現早期口腔病灶，並做妥善治療。

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