缺蛋問題延燒，學校營養午餐也受到衝擊，新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲表示，蛋商告知下周起雞蛋減少供應4000顆，預計有4所學校、4000名學生受影響，將以肉類豆類等其他蛋白質食材替代。
魏聖哲表示，原本下周的營養午餐菜單排定茶葉蛋，但因廠商無蛋可供貨，菜單目前規畫更換為泡菜豬肉，或以豆腐、豆干等取代，憂心之後蛋荒缺口會更大，因為全台都在搶蛋，目前正積極調貨中，上游廠商預估缺蛋情形要至暑假才可能緩解。
魏聖哲說，除了雞蛋，工資、油等萬物皆漲，魚肉、雞肉也很難買到，這陣子幾乎所有食材都須調貨，對團膳業者來說是不小的壓力。
新北市教育局近日也發文各校，提醒若因蛋品供貨量不足或蛋價太高，建議以其他豆魚肉類食材取代。
教育局表示，學校午餐由校方與業者訂有契約保障，經了解目前業者正常供應學校午餐蛋品，將持續關注學校午餐蛋品供應情形，並與業者協調能確保蛋品穩定供應。
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