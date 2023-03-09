高雄一名未滿1歲的吳姓男童大白天哭鬧，吵到經營網拍、作息日夜顛倒的吳父，吳男竟拿塑膠棍抽打男童大腿，還拿煙蒂燙男童。男童痛苦尖叫，吳男打得更兇，直接朝男童頭部抽打，一度導致男童昏迷，送醫急救撿回一命，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴吳男。

吳男平時經營網拍，作息日夜顛倒，去年8月起，吳男疑似不滿兒子白天哭鬧、吵到他補眠，開始懲罰兒子。一開始只是罰男童靠牆站，但制止無效，便拿塑膠棒朝男童大腿抽打，甚至用菸蒂燙男童。去年11月10日晚上7點多，吳男又對男童下重手，男童被打到當場昏迷，夫妻倆趕緊將孩子送醫，男童長期受虐的事情也才曝光。

醫院急救時檢查發現，男童顱內出血、顱骨骨折、頭部軀幹四肢多處瘀傷，雙側視網膜出血，急救時一度昏迷，3天後進行左側腦室引流術，術後轉小兒加護病房照護，一個禮拜後再進行右顳骨硬膜下出血清除術和積液引流術、腦室腹腔分流術，男童才存活下來，去年底才從加護病房辦理出院。

醫院轉報男童受虐事件後，吳男受到調查，但因對案情始終避重就輕，遭檢方聲押獲准。檢方審酌男童母親全程並未參與虐待，偵結處分不起訴。檢方偵結後依殺人未遂罪起訴吳男，移審後高雄地院裁定羈押。

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