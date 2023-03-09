WBC（世界棒球經典賽）中華代表隊首戰以5比12不敵巴拿馬，不過全場敲出多達13支安打，打擊方面仍有一定實力，效力於日職日本火腿鬥士的王柏融此戰先發上陣，3打數並未出現安打，比賽後段還遭代打換下，日媒《東京體育》也不解：「柏融怎麼了？」

《東京體育》詳細闡述了王柏融的打擊過程，雖然中華隊在首局獲得2出局滿壘的大好得分機會，但以先發6棒左外野手登場的王柏融卻打出二壘方向滾地球出局。等到第2次上場打擊時，中華隊已經落後5分，王柏融在一壘有人時，還是敲出三壘界外區飛球遭接殺。

5局下中華隊靠著張育成的安打破蛋，吳念庭再追加安打形成一、二壘有人，不過下一棒王柏融依然未能建功，敲出右外野方向飛球結束該半局，最後未能獲得再一次的打擊機會而被換下，日本的社群媒體上也充斥著失望的回應。

報導也提及同樣在日職效力的吳念庭，效力西武獅的他在4個打數敲出3支安打，包含一發2分炮，獲得1保送、2打點及1得分，不過因為中華隊投手崩盤而造成難以挽回的局面。