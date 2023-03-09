配合指揮中心最新防疫規定，教育部也配合調整學生及教職員工請假規定。(教育部提供)

疫情趨穩，指揮中心今(9)日宣布，20日起COVID-19篩檢陽性輕症或無症狀者，採10天自主健康管理免隔離政策，教育部也配合調整學生及教職員工請假規定，即陽性輕症或無症狀學生及教職員工，0日及次日起5日以內，在家進行自主健康管理，不要到校上課上班，快篩陰性則可提早解除自主健康管理。

教育部表示，在假別規定方面，學生持快篩陽性證明(如照片)，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入出缺席紀錄。家長在學生前述天數之病假期間，可請防疫照顧假。

至於教職員工方面，教育部提到，持快篩陽性證明(如照片)，如無法居家辦公或線上教學，可請病假，0日及次日起5日以內之病假不列入學年度病假日數計算及成績考核之考量，教師所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費。

教育部強調，將持續配合指揮中心最新防疫政策及疫情發展之判斷，適時調整校園防疫措施，鼓勵各級學校教職員工生依中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗施打劑次儘速進行疫苗施打，共同守護教職員工生健康及安全。