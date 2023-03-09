基隆捷運議題燒進基隆市議會，9日進行臨時會，市議員俞叁發提出臨時動議表示，由於基隆捷運的分擔款在短期內暴增三倍，希望市府說明因應之道。卻引起基隆市議會藍綠議員的論戰。基隆市長謝國樑表示，基隆捷運一定要蓋，但他質疑交通部在選前就知道基捷漲價，認為訊息揭露有選擇性。

基隆市議會9日上午討論基隆捷運相關議題時，綠營議員頻頻抨擊謝國樑將基捷責任推給中央，藍營議員則是認為中央看顏色給補助，才導致分擔款暴增三倍。基隆市長謝國樑上午也重申：「基隆市政府一定要蓋捷運。」

謝國樑說：「53.8億元這個數字，你們（市議員）接受嗎？埋單嗎？」他強調，基隆市政府到目前為止，都覺得市府財政支應這個數字是窒礙難行的，希望能儘快與交通部協商。

「分攤款暴增三倍不對！」謝國樑強調，他認為交通部選前已清楚基捷會漲價，交通部選擇性揭露訊息。他說，看好市民的荷包是市府的責任，53.86億元對市府財政有一點太多，希望趕快與交通部討論，讓市府的負擔比較合理、可行。

基隆市議會9日上午討論基捷議題，藍綠議員頻頻開炮。（張志康攝）

民進黨議員鄭文婷指出，謝國樑要求基捷比照機捷由中央全額負擔，但她認為機捷連結國門，才會由中央負擔。她強調，基捷中央補助比例高達73.7％，已是全國最高。她痛批謝將責任全推給中央，要市長何用。議員張顥瀚也指出，若市府認為分擔金額過高，大可以向交通部反應、協商，但不能用一句「門都沒有」，一竿子打翻所有人多年來的努力。

國民黨議員藍敏煌認為，基捷的分攤款暴增三倍，對基隆市民公平嗎？他要求基隆市政府趕快向中央抗議、爭取。議員俞叁發也認為，從輕軌到中運量，基隆要為捷運付出的金額從零到53.8億元，尤其在謝國樑上任後，金額就突然暴增，落差實在太大。

基隆市議長童子瑋最後做出決議，要求市府應以市民最大福祉為考量，積極與中央溝通並爭取經費，透過各種政策運用，降低地方財政負擔，俾利基隆捷運工程早日完工啟用，造福市民；並於下次定期會業務報告申請市府提出基隆捷運進度、財務分配及沿線規劃等相關報告。