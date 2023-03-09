因疫情睽違2年，新北市教育局今舉辦今年首場「淬鍊經典教育行政大師講座」，邀請前教育部政務次長陳德華，與35所私校校長與談，以「私校永續與創新經營」為題，激盪永續發展的前瞻策略，企盼在少子化的浪潮下，讓教育品質持續優化。

教育局長張明文表示，新北市發布全國首創「新北市私立高級中等學校永續發展指引」手冊，提供13項策略、對應法規及具體流程等，帶動私校發展。本次講座以多元視角，延展私立學校視野、穩固學校基礎、打造自身教育品牌。

講者陳德華曾任教育部次長、參事、司長，並曾任教育部青年發展署署長、行政法人國家運動訓練中心董事長等職務，行政資歷與實務經驗豐富完整。同時，長期致力於高等教育、深耕技職教育，現任中華民國技職教育學會理事長。為因應私立學校經營趨勢的轉變，他引用統計數據，說明若公立學校的招生規模不變，未來幾年少子化對國內教育影響會持續。

他認為，差異化、優質化將是學校競爭力的關鍵，彰顯學校特色將獲得家長信賴，是掌握未來的必要因素。更重要的是，學校的財源管控及開拓，也將影響學校的永續經營。洞悉大趨勢，掌握創新經營之道，將可與親、師、生，共同營造優質校園。

穀保家商校長嚴英哲表示，教育新知的醍醐灌頂，是與會校長的共同感受。近年來學校積極申請建教合作班與實用技能班，並發展各群科特色，與鄰近學校形成明顯區隔、創造發展的優勢，這與陳德華教授所揭示的「差異化」經營相符，接下來將整合資源，不斷健全學校體質，提升服務親師生品質，讓孩子得以適性發展，永續教育事業。

教育局表示，新北市辦理「淬鍊經典講座」，大師們以成功的人生智慧，在互動中引領校長共同成長。而公私立學校都是培育人才的搖籃，因此打造校校優質的教育環境，提出在地就學願景，便是新北市「在地就學適性發展」的初衷，期盼校校攜手，共創新北校務經營的永續力。