美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）早先傳出要訪問台灣，不過近期英國「金融時報」報導，蔡英文總統將出訪瓜地馬拉與貝里斯，而她的團隊也向麥卡錫方提出建議，「何不利用（在美國）過境的機會碰面」。對此，前立委郭正亮今（9）日表示，蔡英文是在美中壓力下，找出一條折衷的道路，真的要拍拍手鼓勵一下。

郭正亮在網路節目《觀點》直言，國防部長邱國正是一個非常誠實的人，且邱日前提到「他國高層來訪，台灣或許會陷入兵凶戰危的情況」，這極有可能是指麥卡錫訪台。而這次外媒報導，台北建議將蔡麥會改到加州舉辦，是非常耐人尋味的一件事，重點在「是台北主動建議，不是麥卡錫建議的。」

郭正亮接著分析，蔡英文訪美對台灣是有重大意義的，事實上這就意味著蔡知道台海現已處在關鍵時刻，知道風險有多大，會做出調整，這點想必北京也會看在眼裡，「知道她不會讓美國把台灣當旗子玩過頭，舉個例子來說，麥卡錫訪台就是玩過頭」。郭正亮強調，在訪美這件事上，他是肯定小英總統的。

對於台灣政治跟兩岸關係的發展，郭正亮還提到，為什麼大家會對賴清德憂慮，對蔡英文比較沒有，那是因為賴的幕僚羅文嘉現在還看不清楚狀況，喊著「不要投降式」的和平，到時候美國的布局步步逼近，台灣想逆轉自救都沒辦法。郭正亮稱，這次真的看出蔡英文的深思熟慮，即便受到兩邊的壓力，最後還是在麥卡錫來跟台海軍事風險中間找出一條折衷的道路。