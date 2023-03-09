近日有民眾上網抱怨，到台北的士林夜市買了玉米瀑布，一份要價100元，但份量只有盒子一半，並直說攤子沒寫價格，對此，北市市場處表示，經查證該攤販商品的標價從營業以來就懸掛於攤車明顯處，也呼籲消費者，若遇到任何問題，都可致電申訴。

有名網友近日發文表示，在士林夜市看到玉米瀑布，想說點一份嘗鮮，結果拿到後發現份量只有盒子的一半，還要收費100元，讓她直呼傻眼，也質疑攤子沒寫價格，但餐點已經做好只好買單。

市場處表示，士林夜市受市場處輔導督促，經本處查證，該攤販所販售商品的標價從營業以來就一直懸掛於攤車明顯處，並非攤商未標示售價。

市場處也說，本處有嚴格要求受輔導士林夜市攤販「務必明碼標價」，維護消費者權益，並會不定期稽查，發現問題會立即勸導改善，杜絕士林夜市坑殺消費者的惡名，若消費者遇到任何問題，也可致電士林夜市國際觀光發展協會，申訴專線為0228332188。