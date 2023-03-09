巴基斯坦空軍讓陸製殲-10C戰機服役還不到1年，又讓大幅升級的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機服役。
據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，本周稍早，社群媒體上的消息傳出，巴基斯坦空軍巴基斯坦暱稱「黑豹」（Black Panthers）中隊的第16飛行中隊接收了中巴合製的第3批次JF-17戰機。
要求匿名的巴基斯坦國防記者說，約有12架第3批次JF-17入列服役，但只舉行了極小規模的儀式。儘管巴基斯坦知名推特帳號「獵鷹打擊聯盟」（Falcon Strike Syndicate）貼出戰機的尾翼，但序號很可能刻意模糊，而看不清楚。
JF-17可望取代巴基斯坦空軍老舊的殲-7 / F-7，還有「幻象」（Mirage）-III/V機隊。廣泛推測，升級版JF-17將採用中方殲-20「威龍」隱形戰機的部分技術。第一批量產的JF-17C/第三批次（Block III）早在2022年1月在網上曝光，接著又有報導說，巴斯斯坦空軍起碼會讓50架JF-17C戰機服役，以推升戰力。
《環球時報》曾說，第3批次JF-17搭載霹靂-10飛彈，將大增纏鬥戰力，享有比對手更大的優勢。而目前各方推測，升級的JF-17最終可能裝備最先進的霹靂-15空對空飛彈。
文章來源：Pakistan Inducts JF-17 Block 3 Fighter Jets Into Its ‘Black Panthers’ Squadron After Acquiring ‘Cutting-Edge’ J-10C – Reports
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