巴基斯坦空軍讓陸製殲-10C戰機服役還不到1年，又讓大幅升級的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機服役。

巴基斯坦空軍讓陸製殲-10C戰機服役還不到1年，又讓大幅升級的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機服役。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，本周稍早，社群媒體上的消息傳出，巴基斯坦空軍巴基斯坦暱稱「黑豹」（Black Panthers）中隊的第16飛行中隊接收了中巴合製的第3批次JF-17戰機。

要求匿名的巴基斯坦國防記者說，約有12架第3批次JF-17入列服役，但只舉行了極小規模的儀式。儘管巴基斯坦知名推特帳號「獵鷹打擊聯盟」（Falcon Strike Syndicate）貼出戰機的尾翼，但序號很可能刻意模糊，而看不清楚。

Black Panthers Reloaded! PAF is all set to deploy more AESA equipped air superiority fighter than its adversary.



PAF has and will always maintain its cutting edge with its indigenous efforts along with timely & smart procurement plans. Fruit tree planted in 90's is finally ripe! pic.twitter.com/Hazhyh7t9W — Falcon Strike Syndicate (@FalconSyndicate) March 1, 2023

JF-17可望取代巴基斯坦空軍老舊的殲-7 / F-7，還有「幻象」（Mirage）-III/V機隊。廣泛推測，升級版JF-17將採用中方殲-20「威龍」隱形戰機的部分技術。第一批量產的JF-17C/第三批次（Block III）早在2022年1月在網上曝光，接著又有報導說，巴斯斯坦空軍起碼會讓50架JF-17C戰機服役，以推升戰力。

《環球時報》曾說，第3批次JF-17搭載霹靂-10飛彈，將大增纏鬥戰力，享有比對手更大的優勢。而目前各方推測，升級的JF-17最終可能裝備最先進的霹靂-15空對空飛彈。