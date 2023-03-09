缺蛋問題持續，高雄市旗美9區已有生產蛋捲的業者因為缺蛋暫時停售蛋捲，對於農委會主委陳吉仲強調，已確定3月底將從澳洲進口500萬顆的蛋，業者表示，大陸、越南、柬埔賽畜牧業很多，可以即時解決缺蛋問題，卻因政府意識形態，遠從澳洲進口雞蛋，造成缺蛋問題影響民生。

旗美9區是高雄觀光後花園，不少民眾假日前往旅遊，多攜帶伴手禮返家，當地有專賣蛋捲伴手禮的店家，也有自家生產的蛋捲在商店兼賣，自從雞蛋缺貨情形發生後，近日已有業者考量成本等因素，暫停生產蛋捲。

該業者表示，因為蛋捲非店家主打商品，不過由於自家生產的蛋捲品質保障，受到消費者喜愛，鬧蛋荒之前，店裡一周一次做200多盒蛋捲，每次向批發商購買2箱200多顆雞蛋，如今一次只能拿到一袋6顆雞蛋，蛋量不足又昂貴，乾脆就暫時不賣。

業者指出，上批生產的蛋捲至今還剩5盒，有消費者要購買，他會告訴客人，要買就趁現在，下次再買價格就變貴了，因為下批蛋捲再生產，大約會漲價2成；有業者則是因應原物料上漲，將蛋捲從原來的2盒特價600元，恢復為原價一盒320元。

不願具名的蛋捲業者表示，農委會主委陳吉仲強調，為了盡快補足缺蛋缺口，已經確定3月底從澳洲進口500萬顆雞蛋，不過，現在許多店家想法就是，「有蛋就好」，大陸、越南、柬埔賽的畜牧業很多，捨近求遠向澳洲進口雞蛋，無法即時解決民生問題，缺蛋問題應以科學去面對，而不是意識形態。

一名熟悉雞蛋供應鏈的葉姓商人指出，台灣缺蛋不是真的「缺蛋」，而是系統供應鏈環節出現問題，才會導致缺蛋，政府應該去查到底是哪個環節出狀況，找出問題，才能夠解決缺蛋現象。