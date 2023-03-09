南投縣國姓鄉返鄉青農黃國峰堅持有機與無毒栽培稻米，自創品牌「冷泉米」，近年投身食農教育，邀臨近國小學童體驗插秧、製作爆米香，學童挽起衣袖、捲起褲管進到水田，踩著軟爛的泥巴體驗插秧，勞動後品嚐美味的爆米香，讓學童了解稻米從產地到餐桌的辛勤，並尊重環境、珍惜食物。

學童體驗插秧、製作爆米香，了解稻米從產地到餐桌的辛勤。（黃國峰提供／楊靜茹南投傳真）

黃國峰原本在北部電子大廠工作，2011年辭職返鄉種稻、經營新豐農場，基於對土地、環境與家人的責任，他選擇有機栽培，雖然稻米產量不如慣行農法多，不過食安與健康觀念當道，自產創立的品牌「冷泉米」深獲青睞， 2018年起投身食農教育，今年預計舉辦5場體驗活動，帶北港國小、北山國小等校學童體驗插秧、製作爆米香。

青農黃國峰教導學童認識秧苗，現在已經採機械插秧，不過要體驗傳統手插秧苗得辛苦。（黃國峰提供／楊靜茹南投傳真）

「透過解說，讓小朋友了解一顆米得來不易，粒粒皆辛苦。」黃國峰說，春天是農忙的季節，春分前必須完成插秧，學童挽起衣袖、捲起褲管進到水田，踩著軟爛的泥巴，將一叢叢秧苗插進土裡，體驗完插秧活動，清洗身上的泥巴，再進教室製作爆米香。

學童踩在水田泥巴裡，有些覺得新奇，也有人像無尾熊一樣黏在大人身上不願意下田。（黃國峰提供／楊靜茹南投傳真）

學童踩在泥巴裡，有些覺得新奇很開心，也有人像無尾熊一樣黏在大人身上不願意下田。陪同家長表示，現在的孩子都在家玩平板、玩手機，學校舉辦插秧活動，讓孩子接觸大自然，體驗農莊文化很有意義。

學童辛勤的勞動過後，再進教室學習製作爆米香。（黃國峰提供／楊靜茹南投傳真）

黃國峰指出，農夫翻土、選種、育苗到插秧，接著還要忙著除草，歷經千辛萬苦才能採收，藉由食農教育讓學童體驗農夫的辛苦，知道一粒米得來不易，不只是珍惜食物，還要懂得感恩，愛護、尊敬這片孕育萬物的土地。