陽明山竹子湖「海芋季」將在14日登場，北投區農會表示，今年恰逢新冠肺炎疫情解封，可望吸引50萬遊客到訪。農會另在頂湖區及海芋大道規畫2條半日遊路線，不只能聽專人深度解說導覽，還可以親手摘採海芋、DIY苔球或室內植栽，同時享用農園自種蔬菜、自養土雞美味在地料理。

陽明山竹子湖以種植白色海芋為主，通常每年3到4月迎來盛開期，不過，竹子湖目前僅5至6成海芋盛開。北投區農會解釋，適合白色海芋生長的溫度約為10度，花開則需要更加溫暖環境，但今年2月起至今溫度過低，導致一半海芋未盛開。若天氣持續回暖，預估3月中旬可完全盛開。

北投區農會也將在3月14日至4月23日舉辦海芋季，今年除在9家農園、湖頂區及湖田國小推出11種花藝地景供民眾拍照、打卡外，農會亦串聯竹子湖熱門旅遊景點、採海芋活動規畫2條半日遊路線。

3月16日起至6月15日，海芋大道每周四將有「海芋大道遊程」；3月28日起至6月13日，每周二頂湖區將有「頂湖遊程」，2條路線皆是早上9點30分在竹子湖入口停車場集合，再前往蓬萊米原種田故事館參觀，接著到東湖地區聽專人導覽竹子湖生態人文，最後停留在發現生活園藝或花谷海芋園，全程費用每人600元，10人即可成行。

選擇海芋大道遊程的民眾，可在發現生活園藝DIY室內植栽、享用餐點及採海芋。發現生活園藝負責人曹昌正介紹，民眾將學習在玻璃瓶內堆疊發泡電池、珊瑚沙、黑膽石等材料，並種下袖珍椰子，製出小巧可愛的無土栽培玻璃瓶，帶回家後只需要讓瓶內保持濕潤，袖珍椰子即可順利成長。

DIY完畢，還可與旅伴享用價值3000元合菜。曹說明，園內目前規畫9菜1湯，尤其推薦民眾品嚐招牌菜白斬雞、紅糟肉及皮蛋地瓜葉，全都使用自家山上種植野菜、自養雞隻烹調而成，相當美味。他補充，若當日遊程遊客不滿10人，菜色將依情況調整。

頂湖遊程則停在花谷海芋園，DIY綠色苔球、享用餐點及採海芋。花谷海芋園負責人盧定洋說，綠色苔球所需材料有赤玉土、多肉或觀葉植物、乾苔及縫衣繩，首先將赤玉土捏成團，再依序放入植物、外層裹一層苔，再利用縫衣繩纏緊球體即可完成，只須讓球體保持濕潤，放在家中美觀又好養。DIY後提供的餐點則是2菜1肉的割稻飯。