該局說明網路申報三步驟如下：第一步驟「查詢」：民眾使用自然人憑證、健保卡或行動自然人憑證透過「財政部稅務入口網」，點選「稅額試算／遺產稅稅額試算專區／各項申辦作業」後，線上申辦「查詢被繼承人財產、金融遺產、死亡前二年內贈與及所得資料暨申請遺產稅申報稅額試算服務」，並點選查詢資料領取方式為自行網路下載（金融遺產資料申請後30天方可網路下載）。

第二步驟「下載」：依步驟一選擇自行網路下載者，申請人須於規定期限內，使用自然人憑證、健保卡、行動自然人憑證或其他經財政部審核通過之電子憑證，至財政部電子申報繳稅服務網站的「金融遺產資料上傳服務」專區下載，或透過「遺產稅電子申辦軟體」下載被繼承人遺產稅相關參考資料。

第三步驟「申報」：透過遺產稅電子申辦軟體，以自然人憑證等下載被繼承人財產參考資料及金融遺產，並線上申報遺產稅，同時傳輸申報附件，即可完成申報，不用寄送申報紙本資料。