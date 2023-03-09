外籍人士如符合前述居住者的規定，其111年度的所得應於112年5月1日起至5月31日止填具結算申報書，向稽徵機關申報綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。
外籍人士如居住在台北市或高雄市，請向台北國稅局或高雄國稅局（總局）外僑股辦理申報，如居住地不在台北市或高雄市，請向申報時居留證地址所在地的國稅局所屬分局、稽徵所或服務處辦理申報。
財政部北區國稅局表示，依所得稅法第7條規定中華民國境內居住的個人指1、在中華民國境內有住所，並經常居住中華民國境內者；2、在中華民國境內無住所，而於一課稅年度內在中華民國境內居留合計滿183天者。
外籍人士如符合前述居住者的規定，其111年度的所得應於112年5月1日起至5月31日止填具結算申報書，向稽徵機關申報綜合所得總額、免稅額及扣除額，有應納稅額者應於申報前自行繳納。
外籍人士如居住在台北市或高雄市，請向台北國稅局或高雄國稅局（總局）外僑股辦理申報，如居住地不在台北市或高雄市，請向申報時居留證地址所在地的國稅局所屬分局、稽徵所或服務處辦理申報。
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