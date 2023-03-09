預言命中！印度神童阿南德在2022年年底時曾預言，2023年初要小心6件事，其中一樣點名未來20年內可能發生糧食危機，結果禽流感肆虐全球，加上冬天連續的低溫，導致目前各國雞蛋短缺，台灣蛋價也飆新高，引發缺蛋荒，讓網友大驚「居然又中了！」

「印度神童」阿南德在2022年底以及今年1月就不斷在YouTube發影片警告全球將面臨6大危機，其中指出未來20年內可能發生嚴重的糧食危機，而就在新冠疫情進入尾聲，全球又遭禽流感肆虐，加上冬天連續幾波低溫，導致雞蛋短缺。

美國自去年初至今，禽流感疫情遍及47州，5800萬隻家禽死亡，日本、香港、台灣也出現蛋價飆漲或缺蛋，而台灣的用蛋缺口更日漸擴大，日前雞蛋批發價已調漲至每台斤55元，創歷史新高，且蛋供應仍不見回穩，蛋荒問題全球關注，若持續下去，可能變成長期民生問題。

此外，阿南德還警告全世界5大危機，包括地緣政治緊繃，點名台海、俄烏、南北韓以及南海地區；通貨膨脹嚴重，全球有大量人口將陷入貧窮；接下來兩年半將有國家大量生產武器；2023年7月、8月左右全球可能發生火災或空氣有關的氣候災難；加密貨幣市場下跌，元宇宙、AI科技等任何不切實際的東西，都會被時間打出原形。