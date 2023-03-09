在進入戀愛階段之前，不少人都用曖昧程度來確定對方的心意，但有的人卻完全是木頭腦，聽不懂曖昧的情話就算了，不僅難聊又很難撩，簡直註定單身，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座戀愛遲鈍排行榜，千萬別傻傻的讓愛情給溜走了。

▍第12名：雙子座

雙子座不愧是在情場上打混多年的高手，怎麼可能不懂對方的那些小心機，很多時候他們只是故意假裝不知道，想逗逗對方。

▍第11名：天蠍座

天蠍座對周遭的一舉一動都很關注，所以對方有什麼心思怎麼會不懂呢？基本上只要有不一樣的想法，天蠍座都可以馬上感應到的。

▍第10名：獅子座

獅子座擅長觀察任何事物，所以對方的心意是不可能逃過獅子座的法眼，基本上他們完全懂對方的想法，就只是靜靜的看對方怎麼行動。

▍第9名：巨蟹座

巨蟹座面對感情是很細膩的，所以如對方有用心的話，巨蟹座通常都會感受到付出，只是他們在對方開口說出來之前會不好意思承認。

▍第8名：雙魚座

雙魚座對感情很敏銳，一點點小動作就誤會對方對他有意思，勉強來說雙魚座不算遲鈍，反而是有點自戀。

▍第7名：牡羊座

牡羊座不是不懂愛情，只是想法比較單純一點而已，所以不會把對方的暗示想的太負責，自然也不會知道對方其中的涵義。

▍第6名：射手座

射手座本來就和大家親密，多一些接觸、多聊一點都是有可能的，如這樣就算愛情，那射手座會很困擾的，所以對方的心意如果不夠明顯，他們會看不懂。

▍第5名：處女座

處女座不是看不懂感情，只是在對方沒有說清楚之前，他們都會先當作沒這回事，因為處女座也很怕是自己自作多情。

▍第4名：水瓶座

水瓶座很喜歡交朋友，加上他們交朋友的尺度本來就很大，所以即便是曖昧了，在水瓶座認為這稱不上是愛情，就算對方多一些肢體接觸，他們都感覺不出心意。

▍第3名：天秤座

天秤座的遲鈍是因為他們跟大家相處都很融洽，一個不小心就分不清楚愛情跟友情的界線，不是他們不懂愛情，是他們太容易模糊界線。

▍第2名：摩羯座

摩羯座對愛情沒有太多涉獵，應該說他們本來就比較少把注意力放在愛情身上，所以遲鈍也是正常的，畢竟他們根本沒有用心去體會。

▍第1名：金牛座

金牛座對愛情特別不敏感，就算對他們丟直球都不一定能接到，只能說他們天生對愛情後知後覺。