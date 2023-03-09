大陸女星楊冪堪稱電視劇流量女王，每每推出新劇都會引起熱議，除了在戲劇方面擁有高關注度外，她身邊的人事物總能引發話題，近日楊冪出席活動時，身邊跟著一位疑似經紀人的女子，而該名女子雖戴著口罩，但她清新脫俗的氣質吸引網友關注，微博上更以「楊冪新經紀人好漂亮」登上熱搜。

楊冪今（9日）與經紀人在工作後台的照片曝光，意外讓「楊冪新經紀人」飆上熱搜榜，但有網友好奇「這是要帶新人的節奏？」因為先前楊冪曾創立「嘉行傳媒」，憑自己的力量捧紅迪麗熱巴、張彬彬以及張雲龍等藝人，不過有另一派網友認為不在「美」，是在於「新經紀人」一事，由於楊冪因為一些原因似乎已離開「嘉行傳媒」，所以網友猜測或許是楊冪要再次宣告她有新團隊的意思。

事實上，楊冪過去被爆出將離開待了8年的經紀公司「嘉行傳媒」，而捧紅多位明星的楊冪在該公司有極高地位，且據「天眼查」顯示，嘉行傳媒法定代表人是曾嘉，持股45.56%為第一大股東，趙若堯持股20.25%是第二大股東，楊冪持股15.19為第三大股東。

然而，當時有網友爆料會傳出不和，是與楊冪不願意接古裝偶像劇《嬌藏》有關，據悉公司是瞞著楊冪接下的，而這件事也打亂楊冪的工作規劃，引發粉絲不滿，且本人和工作室都沒有轉發該劇相關消息，對此，本人與公司都沒有為此澄清，才使外界產生諸多揣測。